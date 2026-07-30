EEUU alaba liderazgo del rey de Marruecos y respalda su soberanía sobre Sáhara Occidental

"Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, la postura de Estados Unidos ha sido inequívoca: reconocemos la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y apoyamos la propuesta de autonomía de Marruecos —seria, creíble y realista— como única base para una solución justa, duradera y mutuamente aceptable", indicó un comunicado del Departamento de Estado.

EE.UU. destacó el "papel fundamental" de Rabat en los llamados Acuerdos de Abraham, por los que países árabes normalizaron relaciones con Israel, y que para Marruecos supuso a cambio el reconocimiento por parte de Washington de su soberanía sobre la excolonia española.

"Esta disputa debe terminar ya", declaró en la nota el Departamento de Estado y defendió "una autonomía genuina bajo soberanía marroquí" como la opción que "brinda a esta región (Norte de África) y al continente la oportunidad de avanzar finalmente tras 50 años".

Wasghington consideró que "bajo el liderazgo" de Mohamed VI "Marruecos ha sido un pilar de estabilidad y seguridad regionales" y se comprometió a seguir siendo "socio de confianza en los ámbitos de la energía, la inteligencia artificial, los minerales críticos y la defensa".

"Juntos, continuaremos promoviendo la paz, la estabilidad regional y un crecimiento económico que beneficie a ambos pueblos", añadió.

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Estados Unidos felicitó a Marruecos con motivo del aniversario de entronización del rey Mohamed VI, una jornada festiva en el país durante la que se produjo un intento masivo de cruce de miles de jóvenes marroquíes hacia España.