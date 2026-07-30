EEUU pide un secretario general que reforme ONU: "Necesitamos más gente sobre el terreno"

"Necesitamos menos sede central, más presencia sobre el terreno (...) Menos gente aquí y más gente allá, sobre el terreno", aseguró Waltz a los medios a su salida de la primera votación informal en el Consejo de Seguridad para proponer su candidato a secretario general de la ONU.

El órgano celebró la primera ronda de sondeos informales, cuyo resultado no es vinculante, sobre los siete aspirantes a suceder al actual secretario general, el portugués António Guterres.

Sin embargo, no quiso revelar el resultado de la consulta, ya que se trata de una reunión confidencial.

"Creo que es notable y bueno que el proceso ya esté en marcha", apuntó.

Por su parte, la presidencia del Consejo de Seguridad, que este mes de julio ostenta la República Democrática del Congo, explicó que los siete candidatos serán informados de los resultados a través de los países que les nominaron para el puesto.

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El representante congoleño, Zénon Mukongo Ngay, optó también por no dar los resultados del sondeo, "porque así lo había decidido el Consejo de Seguridad".

Tampoco se ha anunciado la fecha de la próxima votación informal, que en principio tendrá lugar ya bajo la presidencia rotatoria de Dinamarca, país que asumirá la dirección del órgano de paz durante el mes de agosto.

El embajador de Rusia, Vasili Nebenzia, y la de Colombia, Leonor Zalabata, aseguraron que el encuentro "había ido bien" al abandonar la sala de reuniones del Consejo de Seguridad tras terminar la votación, pero evitaron adelantar el resultado.

Tampoco los representantes de otros países miembros, que evitaron dirigirse a los medios.

En este sondeo, conocido como 'straw poll', los miembros del Consejo reciben una papeleta blanca en la que pueden optar por votar a favor, en contra o 'sin opinión' de cada uno de los siete candidatos.

Los aspirantes son: la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; la costarricense Rebeca Grynspan; la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el senegalés Macky Sall y el diplomático ugandés Olara Otunnu.