El euro sube a 1,1509 dólares tras decisión de la Fed y datos sobre inflación

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1509 dólares, por encima de los 1,1390 dólares a los que cotizaba a última hora de la negociación europea del miércoles.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1476 dólares, un valor superior al fijado el miércoles, 1,1380 dólares.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, aseguró este miércoles que el banco central "no dudará en actuar" para contener la inflación después de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidiera mantener sin cambios los tipos de interés en una rango del 3,5 % y el 3,75 %.

La decisión de no subir los tipos no se tomó sin embargo de forma unánime, lo que se puede interpretar como un indicio de cara a la próxima reunión de política monetaria en septiembre.

Los precios aumentaron en España un 3,5 % interanual en julio, debido al encarecimiento de los carburantes de automoción y la electricidad, con lo que la inflación llegó al nivel más alto desde mayo de 2024.

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En Alemania la tasa de inflación subió en julio al 2,8 % después de que expirasen las medidas temporales del Gobierno para paliar el impacto del aumento de los precios de la energía, por el que el coste del carburante había sido rebajado en hasta 17 céntimos por litro.

Aún así, el Producto Interior Bruto (PIB) se expandió un 0,2 % en el segundo trimestre, mientras que el crecimiento de la economía en la eurozona se aceleró en un 0,4 % tras su estancamiento a principios de año, según datos preliminares difundidos por Eurostat.

El euro se cambió en una banda de fluctuación de entre 1,1434 y 1,1540 dólares.