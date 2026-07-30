El incendio de Suffolk está contenido a solo 8 kilómetros de una central nuclear inglesa

La dirección del viento está conduciendo las llamas hacia el oeste, y "no esperamos que los vientos cambien hacia Sizewell C o B", las dos centrales eléctricas en funcionamiento (la llamada "A" fue cerrada en 2006), según dijo el jefe de los equipos de bomberos, Jon Lacey, en rueda de prensa.

"El terreno entre nosotros, el fuego y (la central de) Sizewell significa que no existe una preocupación grave de propagación del fuego", añadió.

Un portavoz de la central Sizewell C dijo por su parte que la planta "continúa operando con normalidad, pero estamos evaluando constantemente los impactos del humo y los efectos en las carreteras circundantes para asegurarnos de que nuestra gente está a salvo".

En un verano excepcionalmente seco en Inglaterra, este incendio se ha convertido en uno de los más graves registrados en Gran Bretaña este verano, y tiene movilizados a 100 bomberos y 18 camiones. Cuando ya han pasado 30 horas de que se declaró el miércoles, sigue todavía sin contención.

El primer ministro, Andy Burnham, que hoy estaba de visita en Cumbria (noroeste), dijo que su Gobierno se tomaba muy en serio el incidente, que estaba siguiendo de cerca, y prometió todo el apoyo posible a los servicios de extinción.