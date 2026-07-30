El Kospi se dispara más del 16 % impulsado por las tecnológicas y siguiendo a Wall Street

Transcurrida la primera hora de la jornada, el indicador ganaba 933,58 puntos, hasta los 6.527,14 enteros, recuperando la cota de los 6.000 puntos tras varias sesiones en rojo.

Las subidas generalizadas provocaron que, alrededor de las 9:06 hora local (00:06 GMT) la bolsa surcoreana activara un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 11 % en el espacio de un solo minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 9,96 %, o 64,2 puntos, hasta los 708,98 enteros.

La tendencia alcista en el parqué surcoreano tiene lugar después de que Wall Street cerrara en verde su jornada, tras un impulso en el sector tecnológico liderado por la compañía Microsoft, que cerró con un avance del 15,51 % debido a la publicación de unos buenos resultados.

La firma de inversión en tecnología SK Square se disparaba más del 29,91 %, mientras que el fabricante de chips SK hynix hacía lo propio con una subida del 28,14 %. Por su parte, Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se anotaba una revalorización del 25 %.

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El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, se avanzaba alrededor del 24,88 %, tras los buenos resultados obtenidos la víspera, cuando registró un máximo histórico en su beneficio operativo entre abril y junio de 43.000 millones de euros.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor y de su empresa hermana Kia también registraban grandes subidas, con un 9,83 y 8,94 % respectivamente.

En defensa, LIG Defense & Aerospace subía un 4,68 %, Hanwha Aerospace un 3,58 %; y Korea Aerospace un 3,56 %.