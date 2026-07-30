El nuevo pasatiempo de los rusos: prácticas de tiro con yoga

"El formato es ideal para parejas y a menudo se elige como actividad conjunta", asegura el anuncio de la web de Kalibr.

Los organizadores tratan de vender el evento como "una práctica holística (integral) en la que cada ejercicio te ayuda a comprender mejor tu cuerpo, a concentrarte en el momento presente y a aprender a gestionar tu atención".

Durante la sesión, los participantes realizan ejercicios de equilibrio, trabajan la respiración y dominan técnicas de relajación y concentración, para luego practicar tiro con una pistola semiautomática.

El club ofrece también cursos para manejar armas, entrenar a guardas de seguridad y prácticas de tiro en grupo como pasatiempo, que denomina "fun shooting", por 7.500 rublos (93 dólares) por persona.

Lo cierto es que el mundo del ocio lo tiene cada vez más difícil para sorprender al mimado cosmopolita moscovita, que busca huir a la vez del estrés provocado por la vida en una megápolis de 13 millones de habitantes, así como de las noticias de la guerra en la que está sumergido su país.

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Este mismo domingo en Moscú se organiza un concierto para centenares de participantes con patinetes eléctricos.