El OIEA alerta de múltiples riesgos en Zaporiyia y otras plantas nucleares de Ucrania

Zaporiyia (ZNPP), la mayor planta nuclear de Europa con seis reactores y ocupada por el Ejército ruso desde 2022, sigue "enfrentándose a dificultades en el suministro de agua tras una interrupción la semana pasada", recordó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en un comunicado.

Además, "el aumento de la actividad militar" en sus inmediaciones, así como en la ciudad de Enerhodar —donde vive gran parte de los operadores de la planta—, "supone un desafío adicional para los esfuerzos por mantener la seguridad nuclear en el lugar", subrayó en la nota el director general del OIEA, Rafael Grossi.

"Las dificultades más recientes quedaron patentes con una interrupción del servicio de internet de dos días desde el mediodía del lunes, la más prolongada desde que el OIEA estableció su presencia permanente en el lugar hace casi cuatro años", agregó.

Grossi, uno de los candidatos para ser el próximo secretario general de la ONU, insistió en que los operadores de la planta "deben poder desempeñar sus funciones en condiciones que les permitan mantener el funcionamiento seguro de la planta" y "tomar decisiones sin presiones indebidas".

Por otra parte, el OIEA expresó su preocupación por la situación en otras instalaciones nucleares ucranianas, que siguen funcionando, donde los enfrentamientos cercanos con drones y misiles han causado cortes del suministro eléctrico.

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"Los continuos informes sobre alarmas antiaéreas y actividad de drones cerca de instalaciones nucleares subrayan la necesidad de la máxima moderación y el estricto cumplimiento de los principios básicos para la protección de la seguridad nuclear", insistió Grossi, sin aludir explícitamente a un presunto intento de ataque con un dron hoy contra la ZNPP, del que Rusia acusa a Ucrania.

Aunque no genera electricidad debido a que sus reactores siguen en parada técnica desde septiembre de 2022, la ZNPP necesita un suministro eléctrico constante para garantizar la refrigeración del combustible nuclear, que aún genera calor residual.