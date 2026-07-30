El petróleo de Texas baja un 0,53 %, hasta 84,01 dólares, pese ataque de EE.UU. a Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,45 dólares respecto al cierra anterior.

Según informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom), sus unidadellevaron a cabo una "respuesta poderosa" contra la República Islámica después de que Teherán atacara sus bases en Jordania un día antes.

Los bombardeos alcanzaron objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades navales, detallaron Centcom en su cuenta oficial de X.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había avanzado el miércoles que responderían "con fuerza": "Los vamos a golpear duro. Van a recibir una paliza", aseguró en declaraciones a la cadena Fox News.

Además de la ofensiva de Washington junto a Arabia Saudí contra milicias proiraníes en el norte de Irak, la primera de los saudíes desde el inicio de la guerra, el conflicto se expandió también a un nuevo país: Egipto.

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Dos buques fueron afectados por un incendio en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, provocado por un dron, según confirmaron las autoridades del país, quien todavía investigan la procedencia del ataque.

Los ataques entre Washington y Teherán se reactivaron esta semana, pese a que Trump había adelantado que suspendería el fuego debido a nuevos acercamientos con la República Islámica en busca de alcanzar un nuevo acuerdo de paz, mientras el conflicto se acerca a cumplir cinco meses.