El Supremo francés valida la entrega a Rumanía del príncipe Pablo, pretendiente al trono

La más alta instancia judicial francesa confirmó así la decisión de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que en junio dio el visto bueno a la euroorden lanzada por las autoridades rumanas.

Paul Philip Al Romaniei, que nació y vive en Francia, había recurrido ese dictamen con el argumento de que en caso de ser entregado no había garantías de poder cuestionar su condena a tres años y cuatro meses de cárcel, ni de que su encarcelamiento se desarrollara en condiciones dignas.

Fue sentenciado en 2020 por haber colaborado con un grupo de estafadores entre 2006 y 2013 para intentar recuperar una serie de bienes, como pinturas, propiedades y tierras, que consideraba suyas como heredero al trono de Rumanía.

En abril de 2025 fue detenido en París sobre la base de la euroorden rumana en su contra.

El príncipe Pablo es nieto del rey Carol II, que estuvo en el trono desde 1930 hasta su abdicación en 1940 en favor de su hijo, que reinó como rey Miguel I.

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Eso se hizo a expensas de su hijo mayor ilegítimo, Carol Mrecea Grigore, padre de Paul Philip Al Romaniei. La monarquía fue abolida en Rumanía en 1947, al final de la Segunda Guerra Mundial, una vez que el país quedó bajo la influencia soviética y se estableció un sistema comunista.