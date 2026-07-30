Fallece a los 62 años el actor español Manolo Solo, con un Goya por 'Tarde para la ira'

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de San Isidro de Madrid durante la tarde de este jueves y mañana viernes, señaló a EFE su agencia de representación.

Nacido en la andaluza ciudad de Algeciras (Cádiz) en 1964, trabajó en películas como 'El laberinto del fauno' (2006), de Guillermo del Toro, 'Biutiful' (2010), de Alejandro González Iñárritu, o 'El buen patrón' (2021), junto a Javier Bardem, además de participar en obras teatrales y televisión.

Licenciado en la Universidad de Sevilla en Ciencias de la Educación, nunca ejerció de profesor. Manolo Solo quiso ser rockero y fue miembro de varias bandas, como Los relicarios o Los kevin bacons.

Se matriculó en el Instituto del Teatro de Sevilla, pero lo dejó en el segundo curso para formarse y trabajar en doblaje. En esa etapa puso voz en española a personajes de series internacionales como 'Dragon Ball Z' o 'Rex, un policía diferente'.

Su debut en la pantalla grande fue con 'El vivo retrato', en 1986, y, desde entonces, no paró de actuar. Ha trabajado a las órdenes de Alberto Rodríguez, Del Toro, Fernando León, Iñárritu, Isabel Coixet, José Luis Cuerda, Álex de la Iglesia o Alejandro Amenábar.

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En 2017 se alzó con el Goya al mejor actor de reparto por 'Tarde para la ira', ópera prima del actor Raúl Arévalo. El año anterior estuvo nominado al galardón por primera vez por su interpretación del juez Pablo Ruz en 'B, la película', sobre el caso Bárcenas.

Fue candidato también al Goya a mejor actor protagonista en 2024 con 'Cerrar los ojos', y en 2026 repitió nominación al Goya por uno de sus papeles más aclamados, el de Fernando, un profesor cuya mujer desaparece y decide irse a Portugal para empezar de cero, en 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat.

Uno de sus últimos trabajos fue el del general Manuel Gutiérez Mellado, vicepresidente del Gobierno en el Gobierno de Adolfo Suárez en la serie 'Anatomía de un instante' (2025), sobre el fallido golpe de estado en España del 23 de febrero de 1981.

Solo consiguió galardones como el Feroz de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España a mejor actor de reparto por 'Tarde para la ira' o el Premio de la Unión de Actores, también en la categoría de secundario, en tres ocasiones, por 'Isla mínima', 'Tarde para la ira' y 'B'.

Igualmente recibió el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva a su trayectoria interpretativa 2018.

Y fue nominado dos veces al Premio Platino del audiovisual iberoamericano, en 2024 por su trabajo en la serie '30 monedas' y en 2022 por 'El buen patrón'.

El director Santiago Segura fue uno de los primeros en reaccionar tras conocerse el fallecimiento y en su cuenta de X mostró su tristeza por la muerte de Solo, "un gran actor (además de un gran tipo)".