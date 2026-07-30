Gironda autoriza el regreso de 84.000 evacuados pese a una situación todavía compleja

La prefecta (delegada del Gobierno) de Gironda, Sophie Brocas, autorizó este jueves el regreso de los vecinos de nueve municipios, que se suman a los 57.000 habitantes que ya habían recibido permiso para volver desde el martes.

Con estas nuevas autorizaciones, unas 80.000 personas permanecen todavía desalojadas preventivamente de sus casas.

No obstante, las autoridades mantienen la cautela y advierten de que nuevas evacuaciones podrían ser necesarias si las condiciones empeoran.

En ese sentido, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, señaló que el fuego está "estabilizado, pero no perimetrado" y el riesgo sigue siendo "extremadamente importante" por la sequía y el estado de la vegetación, con lo que "la situación sigue siendo complicada" y las autoridades no van a "bajar la guardia".

La prefectura también han anunciado la reapertura de la autopista A63, que une Burdeos a la frontera española, en ambos sentidos de circulación a partir de las 14:00 horas. Sin embargo, la compañía ferroviaria SNCF mantiene la cancelación de todos los trenes de alta velocidad al sur de Burdeos hasta el domingo.

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El incendio, declarado hace una semana en la zona de Saumos, en el oeste de Gironda, lleva desde el domingo "estabilizado" y la última una noche fue "bastante tranquila", según la prefectura.

La mejora de la situación va ligada a un descenso significativo de las temperaturas. El servicio meteorológico francés Météo-France prevé para este jueves máximas de 31 grados en Burdeos, muy lejos de los 41 grados registrados hace apenas dos días.

Además, se esperan algunas precipitaciones en la franja litoral que podrían favorecer las labores de extinción, aunque las autoridades advierten del riesgo de tormentas secas y mantienen la vigilancia.

El fuego de Gironda se ha convertido en el mayor incendio registrado en Francia desde 1949 y ha dejado una huella sin precedentes, con 42.000 hectáreas calcinadas y decenas de miles de personas desplazadas en uno de los episodios más graves de la historia reciente del país.

En Gironda permanecen desplegados 3.300 bomberos, junto con 1.500 militares, 1.250 policías y gendarmes y 24 medios aéreos, según el Ministerio del Interior.

Desde el inicio de la temporada estival, Francia ha registrado más de 14.000 incendios forestales que han quemado unas 117.000 hectáreas.

El ministro francés del Interior informó, además, de que en ese período, 275 personas han sido detenidas por sospechas de incendios de origen humano, y aseguró que las autoridades mantendrán la presión contra quienes estén detrás de estos fuegos.

Otros focos siguen preocupando en distintos puntos de Francia, aunque las autoridades constatan una tendencia general hacia la estabilización.

Un fuego que llegó a situarse a solo diez kilómetros de Dijon (este), tras arrasar 141 hectáreas, se encuentra ahora "contenido y estabilizado", según la prefecta de Côte-d'Or, Violaine Demaret.

En Brignoles, en el sureste del país, otro incendio ha sido controlado después de calcinar un centenar de hectáreas y obligar a evacuar de forma preventiva a más de 600 personas.

El alivio en Gironda llega mientras Francia afronta una nueva ola de calor que se desplaza ahora hacia el este y el sureste del país. Météo-France mantiene este jueves a 21 departamentos en alerta naranja por altas temperaturas, aunque prevé un episodio menos intenso que el registrado en junio y no descarta una nueva subida de las temperaturas la próxima semana.