Guatemala acogerá en 2028 el Festival Interuniversitario Centroamericano de Cultura y Arte

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) será la encargada de organizar el festival, una designación anunciada por el rector de la UNAH, Odir Fernández, durante la ceremonia de clausura del FICCUA 2026.

Fernández expresó su confianza en la "capacidad organizativa y la experiencia" de la Universidad de San Carlos para recibir en 2028 a las delegaciones artísticas universitarias de la región y dar continuidad a un evento que promueve el intercambio cultural y académico.

El secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), Carlos Alvarado Cerezo, afirmó por su parte que la designación de Guatemala representa un paso más para impulsar la movilidad y el intercambio artístico entre las universidades miembros del organismo regional.

La edición 2026 del FICCUA, organizada por la Unah en Tegucigalpa, se celebró durante esta semana con una programación que incluyó teatro, danza, música, literatura, cine y artes visuales en distintos espacios de Ciudad Universitaria.

El festival reunió a delegaciones de universidades públicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con el propósito de fortalecer la integración centroamericana mediante las expresiones artísticas y culturales.

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El vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE) de la Unah, Mario Contreras, resaltó a su vez que el FICCUA 2026 evidenció que el arte universitario constituye una herramienta para promover la convivencia y estrechar los vínculos entre los jóvenes de la región.

“El FICCUA 2026 demostró que el arte universitario es una fuerza capaz de unir a nuestros pueblos, promover la convivencia y fortalecer la identidad centroamericana”, concluyó.