Hungría reduce la potencia de la central nuclear de Paks por el bajo caudal del Danubio

Según un comunicado del operador de la central, la única planta de energía nuclear del país centroeuropeo, el nivel del Danubio a su paso por Paks está 112 centímetros por debajo del nivel de referencia.

La decisión de la desconexión y reducción de potencia se tomó con el objetivo de mantener el funcionamiento seguro de la central y garantizar el cumplimiento de las normas de protección medioambiental, agrega la nota.

Según las autoridades, el suministro energético del país está garantizado pese a esta situación.

En la vecina Rumanía, las autoridades también se vieron obligadas esta semana a reducir la potencia de su única central nuclear, en Cernavoda, al sureste del país, ante el bajo caudal del Danubio debido a la sequía y el calor.

Paks, con cuatro reactores de diseño soviético, funciona desde 1982 y produce la mitad de la energía eléctrica consumida en Hungría, un país de 9,6 millones de habitantes.

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El anterior Gobierno húngaro, del líder ultranacionalista Viktor Orbán, firmó en 2014 con Rusia un controvertido contrato valorado en unos 10.000 millones de euros para ampliar la planta con dos nuevos reactores, cuya entrada en funcionamiento está prevista para mediados de la década de 2030.

El nuevo Gobierno húngaro, encabezado desde mayo por el conservador Péter Magyar, quiere revisar el contrato, que encargó la construcción de los reactores al consorcio ruso Rosatom sin pasar por un proceso de licitación.