Incautan en Paraguay 20 fusiles, varios con sellos de la Guardia Civil española

En un comunicado, la Senad dio cuenta de un operativo ejecutado el miércoles en una carretera del municipio de Santa Rosa del Monday, en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil, donde interceptaron a un suboficial mayor de la Policía Nacional, quien trasladaba en un auto "armas de guerra de uso restringido".

Los fusiles de calibre 7,62 milímetros estaban desmontados y ocultos en un sistema de doble fondo del vehículo, detalló la entidad antidrogas.

Según los indicios preliminares y las inscripciones en las culatas de los fusiles, "parte de estas armas habrían pertenecido en el pasado a la Guardia Civil Española", indicó la nota.

Entre las armas incautadas figuran varios fusiles de asalto CETME fabricados y diseñados por el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales de España, de acuerdo con la fuente.

La Senad presume que los fusiles tenían como destino facciones criminales que operan en Brasil, donde las 20 armas podrían costar unos 200.000 dólares en el mercado ilegal.

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En declaraciones a la radio ABC Cardinal, el titular de la Senad, Jalil Rachid, señaló que el policía detenido prestaba servicio en una subcomisaría del departamento de Canindeyú (noreste), desde donde habría partido rumbo a Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, con la intención de trasladar las armas al país vecino.

"Este tipo de armas son muy requeridas en las favelas" brasileñas, aseguró Rachid.

Igualmente, sostuvo que las armas incautadas son "muy poderosas" y que se encuentran entre los "mejores" fusiles fabricados en España.