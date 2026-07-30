Israel incauta por primera vez tierras palestinas del Área A para hacer una carretera

Según declaró a EFE Dror Etkes, fundador de la oenegé, la confiscación responde a la decisión de incautar 15 parcelas en manos de la ANP por parte del jefe del Mando Central del Ejército de Israel, Avi Bluth. Las órdenes fueron firmadas el pasado 8 de julio.

Kerem Navot señaló a medios israelíes que esta es la primera vez que Israel confisca suelo del Área A, bajo pleno control de la ANP (pese a las habituales operaciones militares israelíes en el enclave).

Los Acuerdos de Oslo II entre Israel y Palestina de 1995, dividieron Cisjordania en tres áreas de influencia: el Área A, de control militar y administrativo palestino; la B, de control administrativo palestino y militar israelí; y C, de control militar y administrativo por Israel.

En declaraciones al diario Haaretz, Etkes explicó que las órdenes previas en el Área A respondían a fines militares, como la construcción de la barrera de separación o de bases castrenses, mientras que en este caso se trata de un propósito "claramente político" de conexión entre colonias israelíes.

Etkes sostuvo que las órdenes suponen un desmantelamiento de facto de los Acuerdos de Oslo por parte del Ejército, que actúa, según el investigador, bajo directriz política, vulnerando la soberanía palestina en el Área A.

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La medida se produce en el marco de la decisión del Gabinete de Seguridad israelí de levantar 18 nuevos asentamientos en el norte de Cisjordania, parte de las decenas autorizadas por el actual Gobierno tras la enmienda en 2023 de la Ley de Desconexión, que abrió la puerta a establecer colonias en zonas sin presencia civil israelí previa o el retorno a cuatro de ellas que habían sido desmanteladas en 2005.

Las primeras familias se instalarán en los nuevos asentamientos de Noa y Emek Dotan el próximo mes, mientras avanzan con rapidez las obras de infraestructura para consolidar los hechos sobre el terreno antes de las elecciones legislativas de octubre, informó Haaretz.

Una investigación del mismo medio publicada en junio advirtió, citando a varias organizaciones, que la ubicación de los nuevos asentamientos habría sido escogida para provocar el colapso de los Acuerdos de Oslo, ya que la ruta más directa entre ambas colonias atraviesa necesariamente el Área A.

El Ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios de EFE.