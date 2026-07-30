Israel mata a cuatro gazatíes, dos de ellos niños, en varios ataques a la Franja

Una persona, que todavía no ha sido identificada, murió a causa de un ataque llevado a cabo por un dron israelí en ciudad de Gaza. El proyectil hirió además a otras diez personas, según fuentes de la Media Luna Roja Palestina.

Además, según personal del hospital gazatí de Al Shifa, las fuerzas armadas israelíes bombardearon una vivienda en la zona de Al Bureij, en el centro de Gaza, a las 03:00 (00:00 GMT). El ataque mató a un bebé de año y medio, identificado como Zeid Mohamed Nofal, e hirió a varias personas más.

El Ejército mató a dos personas, entre ellas un niño, en un segundo bombardeo realizado a las 04:00 (01:00 GMT) a una tienda de campaña en un campo de refugiados de Mawasi, al sur de la Franja.

Los fallecidos, informaron fuentes del hospital de Al Naser, son Abdula Naser Abdel Fatah Al Balawi, de 20 años, y Retil Mahmiud Musa Abdula, de 8.

Asimismo, trece personas, incluyendo ocho menores, resultaron heridas en un ataque israelí con un dron suicida lanzado a la parte occidental de ciudad de Gaza a las 02:30 (23:30 GMT). Los heridos, afirmaron fuentes del hospital Al Shifa, fueron trasladados a este centro médico para su tratamiento.

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El Ejército de Israel todavía no se ha pronunciado al respecto.

Los nuevos ataques de Israel obviaron el alto el fuego vigente en el enclave desde octubre de 2025. Durante la tregua, el Ejército israelí ha matado a más de 1.200 personas en Gaza, entre ataques aéreos, de artillería y tiroteos desde las posiciones terrestres en las que las tropas continúan apostadas.

En total, al menos 73.335 gazatíes han muerto en ataques de Israel desde el 7 de octubre de 2023, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de Gaza.

La ofensiva israelí en el enclave palestino comenzó como una represalia al ataque del 7 de octubre lanzado por milicias locales, encabezadas por Hamás, contra territorio israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.