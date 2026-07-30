Japón se une a 'Horizonte Europa', el programa de investigación e innovación de la UE

La adhesión permitirá a investigadores y organizaciones japonesas agruparse y liderar consorcios internacionales de investigación, recibir financiación europea y colaborar con las principales instituciones científicas en igualdad de condiciones con los Estados miembros de la UE y con el resto de países asociados al programa.

Con este acuerdo, el Ejecutivo comunitario destacó que la UE y Japón "ampliarán su cooperación para abordar los desafíos globales comunes, especialmente en la transición digital, la salud y las tecnologías que apoyan la neutralidad climática".

La CE también subrayó "el compromiso compartido con la excelencia científica, la innovación y la cooperación internacional en investigación, abierta y basada en normas".

"Japón fortalece una creciente comunidad global que cree que la apertura, la excelencia y la cooperación internacional son esenciales para transformar la investigación en innovación y la innovación en prosperidad", declaró la eurocomisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

Con 123 millones de habitantes, el país nipón se convierte en el más poblado de los ahora 23 Estados extracomunitarios asociados al programa: Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Corea del Sur, Egipto, Georgia, Islandia, Islas Feroe, Israel, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Serbia, Suiza, Túnez, Turquía y Ucrania.

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Japón comenzó a cooperar con la UE en investigación e innovación en 2011 mediante un acuerdo en materia de ciencia y tecnología. Las negociaciones para la entrada de Japón en el programa Horizonte finalizaron en diciembre de 2025.

Horizonte Europa, que cuenta con un presupuesto de 93.500 millones de euros para el período 2021-2027, tiene como objetivo abordar los desafíos globales, acelerar las transiciones energética y digital, fortalecer la competitividad y el crecimiento de Europa y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.