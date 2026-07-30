Kast anuncia reactivación de relación consular con Caracas: "Comienza una nueva etapa"

"A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico", señaló el mandatario , José Antonio Kast, en un breve punto de prensa desde La Moneda.

El jefe de Estado chileno agradeció el trabajo "metódico" de los equipos diplomáticos de ambos países y valoró la "disposición" de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para avanzar en el diseño conjunto.

"En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos", detalló la Cancillería chilena a través de un comunicado.

"Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región", subrayó el organismo.

Kast reiteró en múltiples ocasiones que el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela es "esencial" para su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, una de sus principales promesas de campaña.

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Según la prensa local, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

El quiebre de las relaciones entre Chile y Venezuela derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por el entonces presidente Nicolás Maduro (2013-2026), hoy preso en Estados Unidos.

La decisión afectó a cientos de miles de ciudadanos venezolanos en el país austral y ha complicado los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos.