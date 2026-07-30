La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,22 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 2,01 %, a 139.205.900,88 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (+5,3 %) y Central Puerto (+4,9 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transener -2 %) y Ternium (-1,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con retrocesos de hasta 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 441 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.510 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista retrocedió 10 pesos, a 1.485 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.565 pesos para la venta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1,8 %, a 1.556,73 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 1 %, a 1.508,43 pesos por unidad.