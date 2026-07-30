La bolsa de São Paulo rebota un 1,88 % al calor de los datos de Brasil y Estados Unidos

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 177.158 puntos, y volvió al terreno de las ganancias un día después de verse afectado de nuevo por el conflicto bélico en Oriente Medio.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,92 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,060 reales en el tipo de cambio comercial brasileño, según los resultados preliminares al final de la jornada.

Los operadores financieros reaccionaron positivamente a los datos de EE.UU., cuyo producto interior bruto (PIB) se expandió un 0,4 % en el segundo trimestre del año con respecto al primero, lo que deja un crecimiento del 1,5 % a ritmo anualizado.

Por otro lado, la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) mantuvo el miércoles los tipos de interés en el rango del 3,5 % y el 3,75 % pese a las presiones del presidente Donald Trump para que se rebajen.

En el plano doméstico, valoraron con optimismo los datos de desempleo en Brasil, que bajó al 5,4 % en el trimestre concluido en junio pasado, 0,7 puntos menos frente a enero-marzo, según informó la oficina de estadísticas del Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el radar de los agentes de bolsa también está la divulgación de los resultados empresariales. Hoy es el turno del gigante minero Vale, uno de los grandes valores de la plaza paulista.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de la cárnica MBRF, la inmobiliaria JHSF y la tecnológica TOTVS, con subidas del 7,8 %, el 5,9 % y el 5,7 %, respectivamente.

En la otra cara de la moneda, fue una mala jornada para el sector siderúrgico, al cerrar con fuertes pérdidas los papeles de Usiminas (-9,5 %), CSN (-4,8 %) y CSN Mineração (-4,3 %).