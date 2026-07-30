La Bolsa española sube un 1,78 % por Wall Street y los resultados empresariales

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 345 puntos, ese 1,78 %, y terminó de negociar en los 19.757,7 puntos, en su mejor sesión en mes y medio. En lo que va de año se ha revalorizado el 14,15 %.

El selectivo español abría la sesión con caídas pero pronto se cambiaba hacia el lado de unas ganancias que mantuvo hasta el cierre, impulsadas por los avances en los mercados neoyorquinos y los buenos resultados de las compañías nacionales que se vieron reflejados en su comportamiento en Bolsa.

La constructora Sacyr lideró las subidas del IBEX (5,47 %), después de ganar el 157 % más en el primer semestre; por detrás, el banco BBVA repuntó el 5 %, tras arrojar un beneficio un 11 % superior; la compañía de energía solar Solaria, el 3,81 %; y la empresa de infraestructuras Acciona, el 3,79 %.

Telefónica bajó el 1,72 % como el valor más castigado; la tecnológica Amadeus cedió el 1,52 % y Enagás el 1,34 %.