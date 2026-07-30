La deuda pública de México se eleva al 51 % del PIB en la primera mitad de 2026

En los 'Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2026', la SHCP registró una deuda neta total de 19,59 billones de pesos (1.121 millones de dólares, según el tipo de cambio proporcionado por el Gobierno) en los primeros seis meses del año.

Esto es un incremento real del 11,7 % frente a los 17,8 billones de pesos (1.026 millones de dólares) que Hacienda reportó en julio de 2025.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dijo que México mantiene en materia de deuda “una posición fiscal sólida” y aseveró que este nivel se encuentra 1,6 % por encima del previsto para el periodo, pero por debajo del promedio de las economías de América Latina.

En su informe, Amador Zamora afirmó que en el primer semestre el costo financiero disminuyó 4,8 % real anual, “resultado de nuestra estrategia de manejo de activos con cuentas a favor de los mercados nacionales”.

Además, dijo, la deuda pública “se mantuvo a niveles sostenibles por el bajo nivel previsto con una estructura potente".

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El reporte también evidenció, para el primer semestre del año, un aumento interanual del 0,1 % en el total de ingresos presupuestarios, que ascendieron a más de 4,27 billones de pesos (más de 246.242 millones de dólares).

Ello es debido a una caída del 0,1 % en los ingresos no petroleros, en contraste con un aumento del 0,4 % de la recaudación tributaria, y con un alza del 2,1 % en las entradas petroleras.

Por otro lado, el gasto neto presupuestario se elevó el 2,1 % frente al primer semestre de 2025 hasta los 4,85 billones de pesos (cerca de 280.000 millones de dólares).

Las cifras se publican tras conocerse horas antes la estimación oportuna del PIB en el segundo trimestre, cuando se elevó un 1,5 % trimestral, y aumentó 1,2 % interanual, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).