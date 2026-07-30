La geografía de los ataques ucranianos contra los almacenes de Wildberries, la Amazon rusa

Los ataques, que han causado una decena de muertos y millones de dólares en pérdidas, han abarcado gran parte de la Rusia europea, lo que ha obligado a la empresa a plantearse abrir centros logísticos en la vecina Kazajistán.

Los drones enemigos han alcanzado dos naves en la región de Moscú, Elekstrostal y Kolédino, el primero de los cuales ardió durante cuatro días. Un operario falleció en el primero de los ataques el 18 de julio.

Además, atacaron el almacén situado en Shushari, en el municipio de la segunda ciudad del país, San Petersburgo. Nadie resultó herido, pero debido al incendio, el trabajo ha sido suspendido.

También cerró provisionalmente el situado en Novosarátovka, en la adyacente región de Leningrado, donde tres trabajadores tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios.

Los almacenes de Wildberries en la anexionada península ucraniana de Crimea también fueron objetivo de los aparatos no tripulados enemigos. Resultó dañado el situado en Simferópol, la capital peninsular.

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Además, Kiev martilleó otros centros en el sur. Ese fue el caso de Krasnodar, región bañada por el mar Negro donde murió una mujer y nueve operarios resultaron heridos.

También resultó atacada otra nave en Nevinnomissk, en la región de Stávropol, que limita con el Cáucaso sur. Cinco personas sufrieron heridas de diversa consideración. Las autoridades declararon el estado de emergencia en la ciudad.

La capital de los Urales, Yekaterimburgo, se encuentra a unos 1.500 kilómetros al este de Moscú. Ese fue el objetivo de otro de los ataques. Los drones ucranianos no llegaron a impactar en las instalaciones, sólo en el aparcamiento situado en las inmediaciones.

En cambio, sí alcanzaron este jueves un centro en la región de Perm, también en los Urales, según los canales de Telegram, que publicaron imágenes de columnas de humo sobre las instalaciones.

Al igual que ocurrió también hoy con el situado en la ciudad de Sarápul, en la república de Udmurtia, situada unos 1.200 kilómetros al este de Moscú. En esta última nave se declaró un incendio.

A su vez, siete personas murieron en el primer ataque ucraniano perpetrado hace dos semanas en la ciudad de Kotovsk, en la región de Tambov. Los operarios reanudaron sus labores la semana pasada, aunque de manera limitada.

En la región de Riazán el bombardeo provocó un gran incendio, aunque la compañía informó que el fuego no alcanzó los artículos almacenados.

Este jueves, los drones ucranianos alcanzaron el centro logístico de Wildberries, en la región de Penza. Las autoridades informaron de un incendio y de la evacuación de todo el personal.

Tampoco se libró de los ataques la región de Vorónezh, aunque los trabajadores pudieron reanudar sus labores pocas horas después del incidente, que no causó ni heridos ni mayores daños materiales.

El asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podoliak, aseguró que el objetivo de los ataques era golpear centros logísticos que tienen una gran influencia en la economía rusa y recordó que bancos cercanos al Kremlin como Sberbank, VTB y Alfa Bank están estrechamente vinculados al negocio de Wildberries.

Podoliak argumentó que la única forma de detener la guerra es que el Gobierno y el pueblo ruso sientan los efectos del conflicto en sus propias carnes.

Cuando le preguntaron cuáles son los próximos objetivos del ejército ucraniano en la retaguardia rusa, respondió: "Todo".