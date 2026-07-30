La IFPI fija criterios para admitir canciones creadas con IA en sus listas de éxitos

Según los criterios establecidos por la entidad, que representa a las principales compañías discográficas, una canción creada con herramientas de IA solo podrá figurar en las listas si esos servicios están debidamente autorizados y son legales, si la grabación es "sustancialmente" fruto de la creación humana y si no existen dudas sobre posibles manipulaciones de reproducciones o de las posiciones en las clasificaciones.

Además, las obras deberán cumplir la legislación en materia de derechos de autor, no vulnerar las condiciones de uso de la herramienta de IA empleada e informar adecuadamente a los consumidores de que se ha utilizado inteligencia artificial en la grabación.

El marco se aplicará inicialmente en las listas oficiales que la IFPI gestiona en Latinoamérica, Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático, según indicó en un comunicado.

Entre ellas figuran las de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, mientras que la organización trabaja con sus asociaciones nacionales para extender los principios a mercados adicionales como España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Australia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido.

La IFPI explicó en su nota que los principios fueron desarrollados junto con las empresas asociadas, entre ellas Sony Music, Universal Music Group y Warner Music Group, para ofrecer "una referencia común" a los responsables de elaborar las listas oficiales.

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Previamente, las discográficas acordaron un sistema voluntario de etiquetado para identificar las grabaciones que son "generadas por IA", frente a aquellas en las que la inteligencia artificial solo ha servido como "herramienta de apoyo" al proceso creativo.

Paralelamente, la industria discográfica sigue reclamando que los servicios de inteligencia artificial respeten los derechos de los creadores y promueve modelos entrenados con música autorizada, ante el hecho de que algunas herramientas de IA generativa utilizan obras de artistas sin permiso.

La consejera delegada de la IFPI, Victoria Oakley, afirmó que las listas oficiales "no solo reflejan las ventas, sino que celebran el talento y el esfuerzo humano", por lo que deben seguir reconociendo "la música con la creatividad humana en su centro".

Oakley añadió que, cuando está "debidamente autorizada y cuenta con las licencias correspondientes", la IA ofrece "oportunidades interesantes" para los creadores, pero subrayó la importancia de aplicar los nuevos principios para evitar que las listas reconozcan canciones generadas con inteligencia artificial que use para su entrenamiento música de artistas sin permiso.