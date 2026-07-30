La inflación sube al 2,8 % en julio en Alemania tras expirar rebajas a carburantes

La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, que publicó este jueves el dato adelantado de la inflación, señaló que en comparación con el mes anterior la tasa de inflación subió el 0,8 %.

La tasa de la inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se situó en el 2,4 % en julio.

Los precios de la energía aumentaron un 8,3 % respecto al mismo mes del año anterior, con lo que el encarecimiento de la energía volvió a dispararse tras la moderación del mes anterior.

En junio había aumentado un 3,4 % interanual y en mayo un 6,6 %.

Los alimentos se encarecieron un 0,4 % en julio, frente al mismo mes del año anterior.

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Los precios de los servicios se incrementaron un 2,9 % interanual y los de los bienes un 2,5 % en julio.

El Índice de Precios al Consumo armonizado, que se calcula con criterios comunitarios, se situó en julio en el 2,8 % interanual y subió un 0,9 % con respecto al mes anterior.

A principios de mes expiraron las medidas temporales del Gobierno alemán por las que se había reducido el impuesto sobre los carburantes en hasta 17 céntimos por litro, introducido por un periodo de dos meses, y que había costado unos 1.600 millones de euros.

A esto se sumó la nueva subida de los precios del petróleo, después de que se reanudaran los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, en un conflicto que cada vez tiene menos visos de resolverse rápidamente.