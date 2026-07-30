La jueza del caso del vídeo sexual de los canteranos del R. Madrid rechaza declararlo nulo

Ruiz, Rodríguez y García están acusados de haber grabado y difundido sin permiso la relación sexual que mantuvieron con dos jóvenes en el sur de Gran Canaria en 2023 a sabiendas de que una era menor, hechos por los que se enfrentan a cargos por pornografía infantil y delito contra la intimidad.

Por su parte, Asencio ha sido procesado por haber mostrado ese vídeo a un tercero, tras haberlo recibido en su móvil, algo por lo que se le imputa un delito contra la intimidad.

En un auto hecho público este jueves, la jueza desestima todas las alegaciones planteadas por las defensas en la audiencia preliminar al juicio, las más importantes de las cuales cuestionaba la incautación de los teléfonos de los procesados y exigía que todas las pruebas obtenidas de esos dispositivos fueran declaradas nulas.

La jueza considera que la Guardia Civil obró conforme a la ley, sin que se haya "acreditado ninguna maniobra engañosa por parte de los agentes", y recuerda que el teléfono que se le intervino "tiene la doble condición de fuente de prueba e instrumento o efecto del delito", por lo que fue legal que se lo requisaran en ese momento.

"Nuestra legislación procesal no exige el consentimiento del titular de los efectos, instrumentos o pruebas del delito, ya que, en caso contrario, los agentes policiales actuantes tampoco podrían incautar las armas utilizadas en la comisión de cualquier delito contra la vida y/o la integridad personal", razona la magistrada.

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Pero, además, resalta que "no existe ninguna duda sobre el peligro de la desaparición de los efectos o instrumentos y pruebas del delito" en este caso, "porque, de hecho, todos los encausados hicieron copias de seguridad de su cuenta de Id Cloud para borrar su contenido antes de su detención, en un claro intento de frustrar la investigación de los hechos denunciados".

En la audiencia preliminar, el abogado de Raúl Asencio (a quien no se acusa de grabar las imágenes, sino solo de mostrarlas a un tercero) intentó hacer valer el perdón expreso que ha obtenido de las dos víctimas del delito, a las que ya ha indemnizado.

La jueza subraya que ese perdón solo puede tener efectos sobre el cargo que se atribuye a Raúl Asencio (delito contra la intimidad), pero no sobre la acusación de pornografía infantil a la que se enfrentan Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

En cualquier caso, subraya que será en el mismo juicio (3, 4 y 7 de septiembre) cuando las afectadas tendrán que ratificar que perdonan a Asencio y cuando ella, como juez, valore si ese perdón es libre y voluntario y despliega todos los efectos previstos en el Código Penal para estos casos.

En este procedimiento, la Fiscalía pide cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García por dos delitos contra la intimidad y uno de pornografía infantil, y dos años y medio de prisión para Raúl Asencio por dos delitos contra la intimidad.

No obstante, el Ministerio Público ya ha adelantado que está dispuesto a retirar su solicitud de condena contra Asencio si en el juicio las dos jóvenes ratifican que lo han perdonado.