La OEA dice que las "grandes reformas" que necesita Bolivia deben surgir del diálogo

El secretario general compareció ante los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz junto al presidente boliviano, Rodrigo Paz, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha y los otros altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, EE.UU., Perú y Uruguay que integraron la Misión de Alto Nivel que inició su visita el miércoles en La Paz.

Ramdin dijo que "en las actuales circunstancias sociales y económicas a nivel mundial, no siempre es fácil conseguir resultados a corto plazo", pero que Bolivia "tiene oportunidades únicas" para salir adelante.

"Las grandes reformas en favor de todo el pueblo de Bolivia son tan necesarias como posibles. Y una gran reforma necesita un gran diálogo. Por ejemplo, si se requiere acordar nuevas leyes, será necesario construir consensos entre tantas miradas distintas que hemos podido escuchar", manifestó.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, sumado también el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

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Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción, mediante el cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.

"Lamentamos lo que vivieron en mayo y junio. Hemos visto las imágenes de los bloqueos, amenazas a la infraestructura y disrupción a servicios esenciales, pero esa no es la Bolivia que conocemos", sostuvo Ramdin.

También señaló que, tras las reuniones que sostuvieron en estos dos días con autoridades y representantes de distintos sectores bolivianos, la misión sabe "que nadie quiere que esas imágenes se repitan, porque el costo social, económico, financiero, personal y reputacional para Bolivia ha sido muy alto, y tomará tiempo repararlo".

El secretario general hizo un llamado a "los actores institucionales a abrir puertas" a todos los sectores y "posiciones políticas" para "construir juntos los caminos hacia el desarrollo" y expresó su confianza en que "cada movimiento respete la Constitución y los resultados de las elecciones".

Además, ratificó el respaldo de la OEA al Gobierno de Paz y al "pueblo de Bolivia" y reiteró que la misión presentará un informe escrito sobre su visita al país ante el Consejo Permanente del organismo.

Por su parte, Paz insistió en que lo ocurrido en Bolivia podría suceder en otros países y que la "democracia hemisférica está en peligro", porque "no a todos les gusta que los países tengan democracias".

El mandatario agradeció a la OEA por cumplir su mandato de "defensa de la democracia".