La ONU pide 42 millones de dólares para anticiparse a El Niño en el sur de África

Esos son los fondos que quedan por cubrir de los 54 millones de dólares (47 millones de euros) necesarios "para ayudar a 2,3 millones de personas en Madagascar, Malaui, Mozambique y Zimbabue", indicaron ambas agencias en un comunicado conjunto tras reunirse con sus socios en Maputo, la capital mozambiqueña.

"Por primera vez, la FAO y el PMA han emitido un llamamiento conjunto y prospectivo para la acción anticipatoria a gran escala", añadieron, al alertar de que la falta de fondos podría hacer que las familias más vulnerables se vean "abocadas a la hambruna".

"El período previo a la principal temporada de siembra es crucial para la acción", señaló el representante de la FAO en Mozambique, José Luis Fernández.

Una actuación temprana, según Fernández, "costará menos y protegerá mucho más" que una respuesta al fracaso de las cosechas y la pérdida de los activos productivos.

"Con financiación oportuna y flexible, -añadió- podemos ayudar a los agricultores a acceder a semillas e insumos adecuados, proteger el ganado y los recursos hídricos, y mantener la producción de alimentos antes de que la escasez de lluvias cause pérdidas irreversibles".

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Por su parte, la representante del PMA en Mozambique, Claire Conan, destacó que actuar "antes del desastre" es más eficaz, digno y rentable que hacerlo después de que la población haya perdido sus bienes y medios de subsistencia.

"El PMA ha apoyado al Gobierno (de Mozambique) en el desarrollo de un sistema de Acción Anticipatoria que transforma los pronósticos en acciones tempranas; con recursos, podemos brindar asistencia antes de que las sequías alcancen su punto máximo y se produzcan inundaciones", agregó.

Entre las acciones de prevención de las dos agencias de la ONU se encuentran el apoyo a los agricultores y a los sistemas de producción de alimentos, y la ayuda para proteger la seguridad alimentaria de los hogares vulnerables.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y por cambios en la circulación atmosférica, lo que genera diversos efectos percibidos en distintas regiones del mundo.

Por lo general, comienza a desarrollarse entre marzo y junio y alcanza su máxima intensidad entre noviembre y febrero, siendo los efectos sobre las temperaturas globales más pronunciados, por lo general, en el segundo año tras su aparición.

El anterior episodio de El Niño, desarrollado entre 2023 y 2024, contribuyó a que esos dos años batieran sucesivamente los récords de temperatura global.

También fue relacionado entonces con graves sequías en el sur de África, Centroamérica y el norte de Sudamérica, el aumento del riesgo de incendios forestales y episodios de lluvias torrenciales e inundaciones en varias regiones del mundo.