La primera ministra nipona anuncia su plan para reducir al 1 % el impuesto a los alimentos

"He estado considerando con detenimiento qué hacer en este momento para aliviar la carga de los ciudadanos", afirmó Takaichi en una presentación retransmitida en directo, al defender sus planes de reducir el IVA sobre alimentos y bebidas a partir de abril de 2027.

Durante la campaña electoral de los comicios anticipados de febrero, en los que la coalición gobernante encabezada por Takaichi obtuvo una arrolladora victoria, la primera ministra propuso reducir a cero durante dos años este impuesto, actualmente de entre el 8 % y el 10 %.

Ahora, sin embargo, la mandataria propone recortarlo al 1 % hasta abril de 2029 e imponer entonces "definitivamente" subsidios vinculados a los ingresos, un plan que Takaichi espera ver refrendado por su gabinete a principios de agosto, según la agencia de noticias nipona Kyodo.

La inflación del país asiático se situó durante 2025 en torno al 3 %, mientras que en los últimos meses se ha moderado y en junio alcanzó un 1,6 % a pesar del encarecimiento de los precios de la energía por la crisis en Oriente Medio.

Esa caída ha sido posible por los efectos de la abolición de impuestos a la gasolina y el diésel, para mitigar los efectos de la persistente inflación sobre los hogares, que el Banco de Japón (BoJ) se ha esforzado por controlar subiendo al 1 % los tipos de interés de referencia a corto plazo en su última reunión del mes pasado.

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La rebaja de impuestos al consumo de alimentos y bebidas, unida a la política fiscal expansiva de Takaichi y la fuerte depreciación del yen frente al dólar, ha generado preocupación por la salud financiera del país asiático, la potencia desarrollada más endeudada.