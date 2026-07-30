La situación mejora en Francia y España, pero el fuego sigue calcinando Portugal y Grecia

El incendio en Gironda, el peor en Francia desde 1949, permanece estabilizado desde el domingo y las autoridades confían en mantenerlo así, tras haber arrasado el fuego una 42.000 hectáreas y obligado a evacuar a unas 224.000 personas de 23 localidades.

Este jueves unas 84.000 personas de la periferia de Burdeos regresarán a sus casas y se suman a las cerca de 60.000 que pudieron hacerlo desde el martes, aunque aún permanecen desalojadas 80.000 personas.

Las labores se concentran en el tratamiento del perímetro del incendio y en la extinción de seis focos que están todavía activos, en las zonas dunares de Grand Crohot-Le Porge y al sur del lago de Lacanau.

La Prefectura de Nueva Aquitania y de Gironda informó hoy en redes sociales de que "esta mañana el fuego sigue estabilizado" tras una noche "bastante tranquila" y una bajada de temperaturas que han dejado atrás los 42 grados registrados el miércoles.

Tras la mejoría de la situación, este jueves se ha reabierto la autopista A63, que une la ciudad francesa de Burdeos con la frontera española, tras haber permanecido cerrada en unos 170 kilómetros. Sin embargo, la compañía ferroviaria SNCF mantiene cancelada la circulación de todos los trenes de alta velocidad al sur de Burdeos hasta el domingo.

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No obstante, en Francia se mantienen activos otros incendios de menor intensidad pero que han obligado a evacuar a centenares de personas en el departamento mediterráneo de Var, por un fuego que ha arrasado ya alrededor de 100 hectáreas.

Asimismo, en el incendio de Fontainebleau, en la región de París, donde se calcinaron unas 2.000 hectáreas a mediados de mes, han ardido otras seis hectáreas en un fuego que ya ha sido controlado, según las autoridades.

En Portugal, el gran incendio que arrasa el norte del país evoluciona favorablemente este jueves y tiene ya consolidado el 70 % de su perímetro, mientras el 30 % restante está cediendo a las labores de extinción, gracias a una mejoría de la meteorología y el aumento de humedad, según Protección Civil.

El incendio que se inició en el municipio de Valpaços, unos 150 kilómetros al noreste de Oporto, ha dejado al menos 21 viviendas dañadas y cinco heridos leves.

Sin embargo, el aumento de temperaturas y el cambio de la dirección del viento podrían perjudicar las labores de extinción.

De acuerdo con las autoridades, los otros incendios que afectaron en los últimos días a Guarda y a Deilão -cerca de las provincias españolas de Salamanca y Zamora, respectivamente- permanecen dominados o bajo vigilancia.

Mientras en la isla griega de Creta, el fuego declarado el miércoles sigue sin control y amenaza a otras tres localidades, después de que dos bomberos murieran durante las labores de extinción.

La situación se ha agravado debido a los fuertes vientos de más de 125 kilómetros por hora que no permiten las descargas continuas de aviones y helicópteros cisterna, y han propagado las llamas hacia el suroeste de la isla, hacia las localidades de Ayia Paraskevi, Keramés y Agalianos, explicó a EFE un portavoz de los Bomberos de Grecia.

Según el Ministerio de Crisis Climática y Protección Civil, los residentes de la localidad costera de Ayia Galini y otros seis cercanos, donde el fuego está en remisión, han podido regresar a la zona junto a unos 2.000 turistas.

A los dos bomberos muertos en Creta se suma otro en la península de Peloponeso (sur), en un fuego que este jueves ha quedado controlado.

En otros incendios en Grecia, conforme a las autoridades, también en la isla de Creta el fuego está en remisión, aunque los bomberos siguen luchando contra pequeños focos; está bajo control el de la isla de Paros, en el archipiélago de las Cícladas, que obligó a evacuar varias zonas en el centro y el sur de la isla; la situación es similar en la isla griega de Lesbos, en el Egeo oriental, donde fueron evacuadas unas 2.500 personas.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que, tras escuchar las propuestas de los técnicos y de las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla y León, se ha decidido rebajar al nivel 2 de emergencia los incendios de Madrid y Ávila, lo que supone el fin de la emergencia de interés nacional.