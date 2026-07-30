La tasa de desempleo en Italia se situó en junio en el 5,7 %

La tasa de ocupación se mantuvo en el 62,9 % en junio y registró un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.
En junio de 2026, el número de personas ocupadas en Italia se situó en 24.310.000 empleados y se mantiene estable con respecto a mayo.
La tasa de inactividad, que incluye a quienes ni estudian ni buscan empleo, se situó en el 33,2 %, 0,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior y 0,2 puntos porcentuales menos respecto al mismo mes del año pasado.
Por su parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) fue del 18,4 %, 1,5 puntos porcentuales más respecto a mayo y 1,6 puntos porcentuales menos que en mayo de 2025.