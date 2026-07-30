Liga Árabe advierte contra "intentos de ampliar conflicto" tras ataque con dron en Egipto

El líder del organismo panárabe condenó en un comunicado el ataque, que todavía no ha sido reivindicado por nadie y que no provocó víctimas, al tiempo que lo calificó de "un acto de agresión inaceptable y reprobable contra la soberanía egipcia".

Además, "advirtió sobre las consecuencias de cualquier intento desesperado y cobarde por parte de ciertos actores de intensificar el conflicto regional y emprender acciones temerarias", al tiempo que recordó que Egipto está "trabajando diligentemente y de forma continua para encontrar una solución a la creciente crisis".

Por su parte, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, condenó en otro comunicado el ataque en el puerto de Damieta y lo calificó de "acto terrorista" que busca "desestabilizar la seguridad" de Oriente Medio, mientras que mostró su apoyo a "todas las medidas" que tome Egipto para proteger su territorio.

El Gobierno egipcio confirmó hoy en un comunicado que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, un dron fue el causante del incendio que ayer afectó a dos buques en el puerto de Damieta, donde se ha retomado la actividad y no se han registrado muertos ni heridos.

Aclaró que "nadie se ha atribuido la responsabilidad del incidente, y las autoridades competentes continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional de Egipto".

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Una fuente de seguridad egipcia consultada por EFE descartó ayer que el dron fuera lanzado por Israel, Irán o los rebeldes hutíes.

Por su parte, la empresa de seguridad marítima Ambrey indicó en su página web que "un buque de GNL (gas natural licuado) de propiedad griega y bandera de Bermudas fue alcanzado por al menos un dron", mientras que "una instalación flotante de almacenamiento de GNL de propiedad de EE.UU. con bandera de las Islas Marshall" también sufrió el impacto en el puerto de Damieta.