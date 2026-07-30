Marruecos rompe su silencio oficial para confirmar el acuerdo con España

"Ambos países acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la repatriación, a la mayor brevedad posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta", dijeron a EFE fuentes oficiales marroquíes.

La breve declaración llegó después de que el Ministerio español del Interior anunciara un acuerdo para reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y el compromiso para revisar y aplicar medidas para la entrega de las personas que entraron de manera irregular en esa ciudad española.

El Ministerio español destacó en un comunicado la "ejemplar colaboración" entre España y Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, en una crisis provocada por la entrada en Ceuta de entre 1.500 y 2.000 inmigrantes que nadaban desde Marruecos, según datos de las autoridades ceutíes.

Miles de personas han intentado este jueves acceder a Ceuta por tierra y a nado, en una crisis migratoria sin precedentes en los últimos cinco años que ha sembrado el caos en la frontera y ha colapsado los servicios de acogida de Ceuta.

La nueva crisis comenzó con un goteo de jóvenes que intentaron llegar a Ceuta a nado desde principios de semana sin que las fuerzas de seguridad marroquíes lo impidieran.

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En las últimas horas, sin embargo, varios miles de personas -en su mayoría jóvenes- han colapsado la ciudad fronteriza de Fnideq (antigua Castillejos).

Marruecos no ha ofrecido cifras oficiales sobre el número de detenidos, rescatados o ahogados en el mar durante esta crisis.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta, ciudad que pidió al Gobierno español que cierre la frontera con Marruecos de manera "urgente e inaplazable".

Grande-Marlaska ha estado al habla de forma permanente con su colega marroquí, Abdelouafi Laftit, según el Ministerio.