México y EE.UU. reivindican el T-MEC y la cooperación bilateral en medio de tensiones

El posicionamiento de ambos países, durante una ceremonia en la nueva embajada estadounidense en Ciudad de México, se da en medio de las tensiones comerciales y de los llamados de Washington para reforzar las acciones contra el narcotráfico.

En representación del Gobierno mexicano, el canciller, Roberto Velasco, afirmó que ambos países mantienen una relación construida como “vecinos, socios y amigos”, al felicitar al pueblo estadounidense en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El canciller recordó que ambas naciones sostienen más de dos siglos de relaciones diplomáticas, evocó la colaboración histórica entre Abraham Lincoln y Benito Juárez, la participación del Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial y el apoyo brindado por México tras el huracán Katrina en 2005.

Añadió que millones de mexicanos contribuyen hoy a la economía estadounidense y que esa integración humana sostiene una de las relaciones bilaterales más estrechas del mundo.

Velasco destacó, además, que entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump existe una comunicación “directa, franca y constante”.

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Recordó que en 2025 México fue el principal socio comercial de 17 estados de la Unión Americana y que el intercambio bilateral alcanzó 272.000 millones de dólares.

Sobre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sostuvo que el tratado permite que tres economías vecinas y complementarias produzcan juntas lo que individualmente tendrían que importar de otras regiones y afirmó que las conversaciones en curso representan una oportunidad para fortalecerlo.

Por su parte, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, afirmó que la nueva sede diplomática —que describió como el edificio del Departamento de Estado más grande fuera de Estados Unidos— simboliza la importancia de la relación bilateral.

Aseguró que ambos países tienen todo lo necesario para prosperar por separado, pero subrayó que “cuando lo hacemos juntos logramos más, llegamos más lejos y juntos prosperamos”, al sostener que esa relación “debe ser la envidia del mundo”.

Johnson insistió en que “todos somos norteamericanos” y destacó que más estadounidenses viven en México que en cualquier otro país fuera de Estados Unidos, mientras que más mexicanos residen en territorio estadounidense que en cualquier otra nación fuera de México.

Señaló además que ambas poblaciones suman casi 500 millones de personas y sostienen la mayor relación comercial de la historia, cercana al billón de dólares anuales.

El diplomático también resaltó la cooperación en seguridad al asegurar que la frontera es hoy “la más segura de la historia”, que las muertes por sobredosis en Estados Unidos han disminuido un 35 %, que autoridades estadounidenses han decomisado más de 50.000 armas y que México ha realizado históricos aseguramientos de narcóticos y desmantelado miles de laboratorios clandestinos.

Añadió que ambos países han intercambiado fugitivos, mantienen operaciones conjuntas contra organizaciones criminales transnacionales y colaboran en acciones dirigidas contra líderes del narcotráfico, incluido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Johnson afirmó además que la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada junto con Canadá, evidenció la capacidad de coordinación regional y sostuvo que, aunque ninguno de los dos países ganó el torneo, “todos ganamos” por el impacto internacional y la cooperación alcanzada.