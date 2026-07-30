Moscú prioriza protección de instalaciones críticas ante ataques ucranianos con drones

"Consideramos prioritario todo lo relacionado con la protección de instalaciones críticas, en el marco de su decreto", señaló Vorobiov, según la agencia TASS.

El gobernador añadió que también considera que "tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los residentes" de la región de Moscú, escenario de varios ataques en las últimas semanas contra refinerías y almacenes de comercio electrónico.

También mencionó el trabajo llevado a cabo para apoyar a los combatientes del frente de Ucrania agilizando los trámites de sus compensaciones.

"Pueden recibir todas las prestaciones a las que tienen derecho sin salir de casa: terrenos o pagos por ellos, prótesis dentales, servicios de taxi; básicamente, todo lo que solicitaron los chicos", comunicó.

El martes el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que cerca de 400 drones ucranianos fueron lanzados en dirección a la megapolis y la región que rodea la capital del país, donde viven más de 20 millones de personas.

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Ese mismo día, Vorobiov admitió que un dron impactó contra un edificio residencial en Chéjov, ciudad satélite al sur de Moscú.