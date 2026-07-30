Muere un migrante mexicano que estuvo bajo custodia de ICE en Georgia, según activistas

Las agrupaciones manifestaron su indignación por el fallecimiento de Priciliano Trejo, de 29 años, quien murió en un hospital de Georgia tras haber estado recluido en el Centro de Detención de Stewart, uno de los mayores centros migratorios del país.

'Yanito', como era conocido, padecía leucemia y solicitó atención médica el pasado 6 de julio, unas dos semanas después de ser detenido por ICE en Carolina del Norte, según sus familiares.

"Al sentirse mal, solicitó atención médica; sin embargo, ICE no se la proporcionó durante ocho días, hasta que finalmente lo llevaron al hospital el 13 de julio. Para el 15 de julio, Trejo se encontraba en coma y el ICE contactó a su familia para transferirles su custodia", dijeron las organizaciones.

Trejo falleció el 24 de julio en el hospital, de acuerdo con la familia del mexicano, algo que ICE no confirmó hasta este jueves.

"Dado que la custodia de Trejo fue entregada a su familia antes de su muerte, es probable que el ICE no reporte oficialmente su deceso", aseguraron las organizaciones, entre ellas Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Right y El Refugio.

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"Él merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica", dijo Priyanka Bhatt, abogada de Project South.

"Nos entristece profundamente y nos indigna por igual la pérdida de vidas a manos de ICE", afirmó Setareh Ghandehari, de la organización Detention Watch Network.

Amilcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, señaló que esta muerte se suma a una "larga lista de inmigrantes que han fallecido en estas instalaciones: 15 en total".

"Su padre habló con nosotros y nos contó que Priciliano gozaba de buena salud; no comprende por qué, en tan poco tiempo, su estado se deterioró tan rápidamente hasta provocar su muerte. Él exige respuestas y conocer la verdad. Nadie debería morir bajo custodia", manifestó el activista.

Las organizaciones hicieron un nuevo llamado para exigir el cierre del Centro de Detención de Stewart.

Se trata del centro "con mayor índice de mortalidad del país" y que "ha sido objeto, desde hace mucho tiempo, de graves denuncias sobre condiciones inhumanas y atención médica deficiente", manifestó Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Georgia Latino Alliance for Human Rights.

EFE intentó obtener una reacción de ICE, pero hasta la publicación de esta nota no había recibido respuesta.

Al menos 52 inmigrantes han muerto bajo custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, hasta el pasado 4 de junio, según un informe de Human Rights Watch basado en registros oficiales.