ONG española dice que retornar migrantes a Marruecos "socava" el derecho de asilo

En declaraciones a EFE, el director de la CEAR, Mauricio Valiente, aseguró que se trata de una "mala solución", ya que "Marruecos no es un país seguro" y entre los migrantes que entraron a España hay muchos solicitantes de protección internacional que huyeron de un país "en el que se cometen violaciones de derechos humanos, sobre todo en el territorio del Sáhara Occidental".

"La colaboración no puede traducirse en una entrega sin atender las circunstancias de cada persona", afirmó Valiente, cuya ONG ofrece asesoría jurídica a los migrantes que ingresan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, ciudad situada en el norte de África y fronteriza con Marruecos y que actualmente está desbordada por la llegada de miles de migrantes.

El procedimiento reglado para las personas que ya están en territorio español, recordó, pasa por la toma de datos al migrante y ofrecerle la opción de pedir asilo.

En caso afirmativo, la persona no puede ser retornada a su país hasta que se resuelva esta petición y, en caso negativo, se ha de abrir un expediente de retorno con la asistencia de un abogado, que después tiene que ser resuelto y, si es posible, ejecutado.

Valiente explicó que este repunte de llegadas a Ceuta es una situación "puntual", que se produce "cíclicamente" y que requiere de "medidas extraordinarias" por parte del Ejecutivo español, con una "derivación rápida" hacia la península.

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Desde la CEAR, aseguran que el sistema de atención humanitaria y de acogida para solicitantes de asilo de España tiene capacidad para atenderles y "plazas libres", porque que el total de llegadas irregulares al conjunto del país disminuyó en lo que va de año.

Sobre las causas de este repunte de llegadas, apunta a varios factores, como, entre otros, la situación favorable del mar.

Pero no cree que esté relacionado, como se señaló desde algunos sectores, con un supuesto "efecto llamada" por la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, que dictó que no se puede "devolver en caliente" a quienes entran a nado a Ceuta y Melilla, la otra ciudad española en el norte de África.