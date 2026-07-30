Pakistán afirma estar haciendo "todo lo posible" por reencauzar la paz entre EE.UU. e Irán

"Las negociaciones entre las partes para normalizar la situación, especialmente en el estrecho de Ormuz, y reducir la escalada, siguen en marcha", precisó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, durante su rueda de prensa semanal.

El funcionario subrayó que Pakistán, país que ha jugado un papel central como mediador en la guerra, está haciendo "todo lo posible para que ambas potencias vuelvan a regirse por el Memorando de Entendimiento de Islamabad", un marco diplomático preliminar firmado el pasado mes de junio con la mediación paquistaní para poner fin al conflicto.

El objetivo, indicó, es que "se puedan eliminar todas las fricciones" a la luz de dicho acuerdo y de la declaración conjunta emitida por Pakistán y Catar el pasado 22 de junio.

Para ello, Andrabi instó a las partes a ejercer la "máxima moderación" y a cumplir plenamente su compromiso de reanudar las conversaciones a nivel técnico para la implementación del memorando.

El llamamiento se produce pocos días después de que el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, pidiera directamente a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, mantener la contención.

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Andrabi advirtió de que la situación de seguridad en la región "sigue siendo precaria", a pesar de que una relativa calma de los últimos días.

Este esfuerzo paquistaní por salvar el acuerdo llega tras una reciente escalada regional que incluyó nuevos ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes y amenazas de los rebeldes hutíes del Yemen contra las rutas marítimas en el mar Rojo.