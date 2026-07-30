Portugal impulsa un impuesto excepcional para gravar los beneficios extra de petroleras

En un comunicado tras el Consejo de Ministro celebrado este jueves, el Ejecutivo anunció la propuesta para crear una Contribución de Solidaridad Temporal sobre el Sector Petrolero (CSTSP), de carácter excepcional, que "gravará los beneficios excedentarios de las empresas de extracción y refinado de petróleo obtenidos en 2026".

La medida prevé un tipo impositivo sobre la parte de los beneficios que supere la media de los resultados de los dos años anteriores, detalló el Gobierno.

Y aseguró que los ingresos correspondientes se destinarán a apoyar a las familias y a los sectores más afectados por el aumento de los precios de los combustibles, así como a financiar inversiones en eficiencia energética y descarbonización de la economía, con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Por el momento, el Gobierno no ha dado más detalles sobre el tipo impositivo o las posibles exenciones, si es que las habrá. Tampoco sobre la recaudación estimada que esperan con esta medida.

La iniciativa responde al fuerte encarecimiento de los combustibles causado por el conflicto en Oriente Medio y a los beneficios obtenidos por las petroleras gracias a la subida del crudo.

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Esta medida extraordinaria se suma a las otras ya aplicadas por el Ejecutivo portugués, como una reducción del impuesto sobre los productos petrolíferos, un apoyo adicional de diez céntimos por litro para determinados transportes pesados y compensaciones para agricultura, pesca, taxis, bomberos y entidades sociales, entre otros.