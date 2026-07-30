Rheinmetall modernizará la fragata Bayern de la Armada de Alemania por cientos de millones

El contrato, según un comunicado de la empresa, está valorado en "cientos de millones de euros" y permitirá a este barco especializado en la lucha contra submarinos disponer de la "última tecnología" para reforzar sus capacidades.

La fragata, que tiene 143 metros de eslora, lleva el nombre alemán del estado federado de Baviera, en el sur de Alemania.

Será modernizada a partir de finales de año en los astilleros de Wilhelmshaven hasta 2029.

Las obras incluirán sustitución de sistemas, revisión y modernización de equipos como los sensores de radar, propulsión y transmisión.

"Se mejorarán las capacidades clave de guerra antisubmarina", abundó Rheinmetall al informar del contrato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fragata Bayern, fabricada por la división naval del Grupo Thyssen -ahora ThyssenKrupp-, tiene capacidad para 236 soldados a bordo, y fue puesta en servicio el 15 de junio de 1996.