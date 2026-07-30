Romeo Santos y Prince Royce conquistan A Coruña con su “propuesta indecente”

La primera visita de los neoyorquinos, con raíces caribeñas, a Galicia ha sido al muelle de Batería del puerto de A Coruña con un lleno absoluto y enorme expectación durante toda la jornada.

La bachata se apoderó del público del Mejor tarde que nunca tour, que empezó la noche con la canción que da nombre a la gira: Better late than never.

La Diabla y Recházame fueron los siguientes temas para seguir, con Romeo Santos vestido con chaqueta negra y Prince Royce, de blanco, cada uno a un lado del escenario.

El público terminó de animarse con Eres Mía y el grito de Romeo Santos: “A Coruña, quiero verlos a todos con las manos arriba. De lado a lado”, exclamó.

Prince Royce pidió después cantar con él “un clásico”, que fue Stand by Me.

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“Buenas noches, A Coruña. Es un placer estar con tanta gente. Gente que está pasando por situaciones personales delicadas o de estrés. Esta noche vamos a dejarlas a un lado. Aquí se viene a bailar, a brincar, a gozar” siguió Romeo Santos antes de que sonase Dardos.

Con un cambio de ropa, Santos de blanco y Royce de negro, y un vagón de tren con el rótulo de A Coruña fue el turno de Ay! San Miguel.

“Lo que hace nuestros conciertos especiales son esos momentos espontáneos donde participan ustedes los fans. ¿Alguien quiere subir a cantar aquí con nosotros?”, preguntó Romeo Santos para dar paso a un espectador llamado Exme, que dijo que era de Nueva York como ellos y cantó Menor.

De nuevo solos, ambos empezaron una competición para ver quién era capaz de animar más al público de su lado del escenario y, un instante después, para cambiar el estilo.

“Estamos honrando la bachata esta noche, pero me gustaría cambiar el género un poquito. Salir un poco de la zona de confort”, propuso Prince Royce.

Sensualidad fue el siguiente tema en sonar, con una mezcla de bachata con ritmos urbanos, antes de Ella quiere beber y Ven conmigo.

Romeo Santos aseguró que tenía “ritmos urbanos un poquito más recientes” y apostó por Khé? y Noche de sexo antes del siguiente bloque del espectáculo, enmarcado en los Conciertos del Xacobeo.

El éxtasis del público llegó cuando planteó, después de casi dos horas de canciones suyas y de Prince Royce, que sonase la música de su etapa de Aventura.

“Canciones que me hicieron llorar, me enamoré, lloré de nuevo. Que me llevaron a cantar, a bailar, a sentir”, añadió.

Obsesión sirvió para hacer vibrar a los más de 14.000 presentes, que cantaron a coro en una noche inolvidable a la que todavía le quedaba la guinda: Un beso y Propuesta indecente.

La aventura fue divertida y A Coruña siguió con una bachata infinita hasta el amanecer.