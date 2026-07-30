Rosalía llega a Buenos Aires para cuatro conciertos tras polémica por críticas a Argentina

En tiempos de cancelaciones y campañas digitales negativas, la artista española quedó en medio del fuego cruzado cuando compartió un posteo de la influencer Mia Khalifa, que se tradujo en un aluvión de mensajes ofensivos y que el algoritmo se encargó de viralizar sin mesura.

"Me molestó muchísimo y me sorprendió porque si hay un país que siempre le ha expresado cariño es Argentina", dijo a EFE Oriana Tambucci, de 27 años, a quien le cuesta creer que Rosalía no "haya estado al tanto de la campaña anti Argentina que se armó".

Oriana se refiere a una narrativa viral que incluyó desde supuestas ayudas arbitrales en el Mundial hasta acusaciones de racismo, incluidas críticas por el apoyo que recibió Argentina de Israel durante la competición. Todo ello estimuló los ánimos a fuerza de 'scroll'.

"Intenté devolver las entradas porque se me fueron las ganas de ir al concierto", reconoció Oriana, quien recibió la misma respuesta que otras desde la organización: hay un plazo de diez días después de la compra para efectuar devoluciones.

Martina Cesio, estudiante de Derecho de 22 años, dice que envió un pedido basado en la Ley de Defensa del Consumidor, y que aún no tiene respuesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"A mí no me molestó lo futbolístico. Está en su derecho de vacilarnos porque somos muy creativos para burlarnos de los demás. Lo que no me gustó es que fuera en el contexto de una campaña anti Argentina", dijo a EFE María Guerrero, de 36 años, quien, como la gran mayoría, jamás pensó en revender su entrada.

Rosalía pidió perdón en redes sociales y alegó que había compartido el posteo "sin ver qué decía", que tan sólo se había fijado en su canción.

La ola de furia derivó en la cancelación de un concierto homenaje que se iba a celebrar en la ciudad de Córdoba, mientras se corría el rumor de que Rosalía suspendería sus conciertos en Buenos Aires, así como falsas cancelaciones de eventos a los que nunca estuvo previsto que la cantante acudiera. Circularon hasta agendas falsas de Rosalía en Argentina.

Tiendas en línea ofrecieron descuentos si se mostraba la devolución de las entradas y el presentador Jey Mammón anunció que iba a cancelar la emisión de una entrevista con Rosalía que nunca había realizado.

Sol Guilio, una 'motomami' de la provincia de Formosa y quien viajará 1.100 kilómetros con su hija para asistir a las cuatro fechas de la cantante en Buenos Aires, está convencida de que "el odio vende".

"Esto es un botón de muestra de cómo se puede manipular, fomentar y monetizar el odio", dice a EFE esta madre fanática de Rosalía.

A pesar de una supuesta intención masiva de devolución de entradas manifestada en las redes sociales, esos pedidos no alcanzaron el 1 % de las 50.000 entradas vendidas, dijeron a EFE fuentes de la productora encargada del evento, que prefirió no dar detalles de cuántas habían sido devueltas.

Aunque en redes sociales hubo una intensa reventa de entradas, como es habitual en los conciertos de esta envergadura, ninguna de las fuentes consultadas asociaron el escándalo con esa reventa.

En marzo de 2019 Rosalía comenzó su gira del 'El Mal Querer' en Buenos Aires, la ciudad en la que "el cielo nació", como canta en 'Lux', y en sus tres visitas a Argentina demostró una conexión muy especial con el público.

"¿Quién canceló a Rosalía? ¡Va a hacer cuatro Movistar Arena!0", ironizó la cantante argentina Lali Espósito cuando la defendió: "Yo la conozco y puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país".

Sin embargo, desde el Gobierno se ha alimentado la polémica. El canciller Pablo Quirno dijo el miércoles que Rosalía debió "dar marcha atrás" a la publicación compartida porque le hizo "doler el bolsillo".

Y este jueves, el Boletín Oficial publicó un decreto del presidente Javier Milei por el que prohíbe la entrada al país o se podrá expulsar a los extranjeros que agravien a los argentinos.

Mientras tanto, las fanáticas de Rosalía siguen ilusionadas: intercambian fotos de atuendos clericales y preparan letras para levantar un cartel colectivo cuando suene 'Magnolia'. Algunas de ellas, con ironía, se hacen llamar "perlitas".

"Creo que se va a disculpar en vivo y va a estar todo bien", dijo María, quien luego agregó: "Las cancelaciones me tienen podrida, hay que ser un poquito más benevolente en estos tiempos tan espantosos".

La mayoría de las fans preguntadas por EFE por esta polémica prefirieron no declarar ante la cámara por temor a ser también blanco del temido 'troleo' digital.