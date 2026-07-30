Rumanía deja conectado un reactor de la central de Cernavoda pese al descenso del Danubio

Nuclearelectrica anunció que la unidad 2 de la planta permanecerá conectada al sistema nacional de energía tras un análisis de los datos registrados durante la noche, que mostraron una evolución estable de los principales parámetros.

"En este momento existen las condiciones necesarias para la continuación temporal de las operaciones de la unidad 2", indicó la compañía, citada por la cadena informativa Digi24, apenas unas horas después de haber anunciado una parada controlada del reactor por la reducción del caudal del Danubio.

La central nuclear de Cernavoda, equipada con tecnología canadiense y en funcionamiento desde hace casi tres décadas, cuenta con dos reactores de 706 megavatios cada uno y genera alrededor del 20 % de la electricidad consumida en Rumanía, un país de unos 19 millones de habitantes.

La decisión inicial afectaba a la totalidad de la central, después de que la unidad 1 fuera desconectada el martes por la misma causa y de que el Ministerio de Energía y la dirección de Nuclearelectrica comunicaran el miércoles la previsión de detener también la unidad 2 ante el empeoramiento de las condiciones hidrológicas.

En cualquier caso, el operador advirtió de que la situación es delicada y que la desconexión de la unidad 2 podría ser necesaria en cualquier momento si continúan descendiendo los niveles del río y se producen fluctuaciones negativas que puedan afectar a los sistemas de la central.

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El Danubio registra actualmente un caudal de unos 1.650 metros cúbicos por segundo, aproximadamente un tercio del promedio habitual para el mes de julio.

El primer ministro interino rumano, Ilie Bolojan, ha pedido a la población y a los grandes consumidores industriales que redujeran el uso de electricidad durante las horas punta para evitar tensiones en el sistema energético.