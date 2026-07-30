Rusia incluye a Pável Dúrov, fundador de Telegram, en lista de terroristas y extremistas

Dúrov, de 41 años y nacido en San Petersburgo, apareció hoy en la lista que gestiona Rosfinmonitoring, el supervisor financiero ruso.

La inclusión supone para el afectado la automática congelación de sus activos en territorio ruso, además de no poder concurrir en unas elecciones, entre otras cosas.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) declaró el miércoles en busca y captura a Dúrov, que reside en el extranjero, por "cooperación con el terrorismo".

"No eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia", denunció el FSB.

Las acusaciones tuvieran lugar justo después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticara a Telegram por el escaso interés mostrado en su diálogo con las autoridades rusas.

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Los juristas consultados por los medios oficiales creen que Moscú podría solicitar la extradición del empresario, quien ya fue detenido en Francia en 2024.

Dúrov llamó a la resistencia digital cuando las autoridades rusas comenzaron a bloquear hace unos meses las redes sociales por no eliminar contenidos prohibidos -también WhatsApp- y ralentizar internet en todo el país con la excusa de las amenazas de drones ucranianos.

El endurecimiento de las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad para el control sobre internet es uno de los motivos del desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin.

Telegram, plataforma fundada en 2013 que ha sido bloqueada en países como Irán y multada por gobiernos occidentales, cuenta con más de mil millones de usuarios.