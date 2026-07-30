Rusia reconoce el impacto de 15 drones contra almacén de Wildberries en la región de Penza

"Logramos derribar varios drones cuando se acercaban a la ciudad, pero 15 alcanzaron el centro logístico", informó en su canal de la aplicación de mensajería Telegram.

Al menos cuatro personas resultaron heridas durante el ataque, una de las cuales fue hospitalizada, y el resto regresó a sus hogares tras recibir atención médica, añadió.

En estos momentos el incendio resultante abarca una superficie de 62.000 metros cuadrados y los bomberos intentan sofocar las llamas, señaló.

"226 empleados de la empresa fueron evacuados de inmediato a un lugar seguro. Quiero agradecer a los empleados que organizaron adecuadamente la evacuación del personal", escribió la autoridad local.

Este jueves, Ucrania atacó tres almacenes de Wildberries. Además de Penza, resultó dañada otra instalación en la región de Perm, en los Urales, y en la ciudad de Sarápul de la región de Udmurtia, a unos 1.200 kilómetros al este de Moscú.

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Ucrania atacó la víspera otro almacén en la región de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de la capital de Rusia, según la compañía.

En total, desde el comienzo de la campaña ucraniana contra esta empresa hace dos semanas han sido atacados 14 centros logísticos, ofensiva que ha dejado una decena de muertos y pérdidas económicas millonarias.