Rusia y Ucrania devuelven a sus familias a cinco niños separados por la guerra, según EEUU

Este es el quinto grupo de menores que regresa con sus familias desde que Melania Trump anunció en octubre del año pasado que mantenía contactos con el presidente ruso, Vladímir Putin, para facilitar la reunificación de niños afectados por la guerra en Ucrania.

En esta ocasión, sin embargo, la Casa Blanca no detalló cuántos de los cinco menores son ucranianos y cuántos rusos.

"Si bien la diplomacia y la consolidación de la paz son importantes para este esfuerzo, nuestra capacidad colectiva para priorizar el bienestar de los niños por encima de las disputas internacionales las supera con creces", declaró la primera dama estadounidense en un comunicado.

La esposa del presidente Donald Trump subrayó que seguirá trabajando "con los gobiernos de Rusia y Ucrania para que los niños regresen sanos y salvos con sus familias y comunidades".

En agosto del año pasado, Trump entregó a Putin, durante su reunión en Alaska, una carta de su esposa en la que le instaba a proteger a los niños afectados por la guerra.

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En octubre, Melania Trump anunció que sus gestiones, incluidas comunicaciones directas con el mandatario ruso, habían hecho posible el retorno de ocho niños ucranianos con sus familias.

En diciembre fueron devueltos otros siete menores; en febrero pasado se produjo el intercambio de cinco niños ucranianos y un menor ruso, y en abril otros siete fueron repatriados a Ucrania.

Ucrania ha acusado a Rusia de trasladar a su territorio a miles de niños ucranianos sin el consentimiento de sus familias o tutores, mientras que Moscú ha negado estas acusaciones y asegura que ha protegido a menores que se encontraban en situación vulnerable en zonas de combate.