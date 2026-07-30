Sánchez dice que trata de recuperar la normalidad tras entrada de migrantes de Marruecos

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", señaló el jefe del Ejecutivo en un mensaje en X, en el que informa de que así se lo ha transmitido al presidente de esta ciudad española en África, Juan Jesús Vivas, en una conversación telefónica.

Para Sánchez, es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron hoy mismo a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE.

Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.

En los últimos 10 días entre 1.500 y 2.000 personas, sobre todo de Marruecos y Argelia, han intentado llegar a esta ciudad español saltando la valla o a nado, con varias personas que han fallecido en el intento. Solo ayer se registraron más de 800 intentos de personas entrando a nado a España, aunque las patrulleras marroquíes impidieron la mayoría.

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España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos, y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de manera irregular en esa ciudad norteafricana española.