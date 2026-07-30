Mundo
30 de julio de 2026 a la - 13:20

Se reactiva la entrada de miles personas desde Marruecos a Ceuta por el espigón

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Ceuta (España), 30 jul (EFE).- La entrada irregular de personas desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta se ha reactivado a primeras horas de esta tarde y miles de individuos están ingresando en territorio español después de bordear el espigón marroquí sobre el mar.

Por EFE

Las entradas ilegales se habían reducido desde el mediodía (10.00 GMT) pero a partir de las 15.30 (13.30 GMT) miles de personas están accediendo ilegalmente a la ciudad española del norte de África, según indicaron fuentes policiales y pudo comprobar EFE.

Los agentes de la Guardia Civil española han cortado los accesos a la frontera y están redirigiendo a los marroquíes hacia un lado de la carretera con la intención de no obstaculizar el tránsito de personas y vehículos que pretenden cruzar legalmente la aduana.

EFE ha advertido que muchas mujeres y niños pequeños están cruzando la aduana, para posteriormente deambular por las calles del centro de la ciudad, teniendo en cuenta que los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentran totalmente colapsados.

Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el número de personas que han podido entrar de forma ilegal en esta jornada.