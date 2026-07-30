Sheinbaum respalda cierre de escuelas militarizadas en México tras muerte de una joven

“Es muy triste lo que pasó ahí en Tamaulipas y se está atendiendo y es muy buena la decisión que toma la SEP porque con el pretexto de la disciplina pues hay abusos y eso no puede permitirse”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La decisión de la SEP se produjo después de la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, el pasado 16 de julio durante un curso en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio y detuvo al director del centro y a dos trabajadoras por su probable participación. La necropsia determinó que la adolescente murió por asfixia por sumersión, mientras sus familiares denunciaron que había sufrido maltratos durante su estancia.

La SEP ordenó a las autoridades educativas de los estados revisar, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, las autorizaciones, permisos y reconocimientos de validez oficial concedidos a planteles que empleen denominaciones vinculadas con la formación militar.

Cuando sean identificados, deberán suspender sus actividades e iniciar procedimientos administrativos para su clausura definitiva, además de entregar los documentos académicos al alumnado y reintegrar los pagos correspondientes a servicios que no hayan sido prestados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sheinbaum sostuvo que la disciplina no puede utilizarse para justificar agresiones contra menores de edad y defendió una concepción de la enseñanza basada en los derechos y la libertad.

“La educación, es cierto, es una parte de aprender límites pero es sobre todo un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces no debe permitirse ningún tipo de abuso contra la niñez”, expresó.

“Fue una buena decisión que tomó la SEP y a ver si nos puede informar cuántas escuelas están reconocidas como tal”, añadió Sheinbaum, quien pidió al secretario de Educación, Mario Delgado, publicar la cifra de centros que operan bajo esta modalidad.

El caso también reavivó la discusión sobre otros fallecimientos de menores registrados en instituciones semejantes en los estados de México y Morelos entre 2023 y 2025.

La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que carece de atribuciones para autorizar, supervisar o regular este tipo de planteles y negó cualquier vínculo con la academia de Tamaulipas.

La SEP argumentó que estas modalidades son incompatibles con una educación humanista, los derechos humanos y la cultura de paz, y recordó que la formación militar corresponde exclusivamente a Defensa para la preparación de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.