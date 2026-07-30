Trump medita retirar la nominación de su fiscal general hasta después de las elecciones

Trump, que nominó en junio a Blanche, quien ya ejerce como fiscal general interino, lo definió en la red Truth Social como "una estrella" y aseguró que "tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores fiscales generales de todos los tiempos".

Su anuncio llega después de que dos republicanos se opusieran el miércoles a permitir que la nominación avanzara en un comité del Senado.

Ambos solicitarán al Departamento de Justicia más información sobre un fallido acuerdo que Blanche y Trump cerraron semanas atrás para crear un fondo de reparación para los trumpistas indultados por el asalto al Capitolio de 2021.

Trump arremetió este jueves contra los dos legisladores, John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, cuyas carreras, dijo, están "acabadas" después de perder las primarias republicanas para las elecciones del 3 de noviembre, tras respaldar el presidente a otros candidatos.

"No tengo inconveniente en retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y volver a proponerlo una vez que Cornyn y Tillis dejen el cargo", expresó.

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Blanche, quien fue abogado personal de Trump antes de incorporarse a su Gobierno, necesita el apoyo de todos los republicanos del Comité Judicial para que su nominación avance al pleno del Senado, donde los demócratas ya han anticipado su oposición.

Blanche asumió el cargo de fiscal general en funciones en abril, después de que Trump destituyera a Pam Bondi en medio de críticas de sectores conservadores por el manejo de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.